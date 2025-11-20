Toubkal : un Italien perd la vie après une chute d’un ravin

Un touriste de nationalité italienne a trouvé la mort ce mercredi lors d’une expédition vers les sommets du massif du Toubkal, après avoir chuté d’un escarpement rocheux abrupt alors qu’il pratiquait la randonnée en montagne avec un groupe d’amis.

Selon les informations recueillies par Le Site info, la victime empruntait un passage montagneux difficile lorsqu’il a soudainement perdu l’équilibre, chutant vers le bas du ravin sous les yeux de ses accompagnateurs.

Dès l’accident, les compagnons du touriste ont alerté les autorités locales, qui se sont rendues sur place avec des éléments de la Gendarmerie Royale, appuyés par des guides de montagne pour localiser précisément le site du drame.

Les équipes de secours ont rencontré d’importantes difficultés pour récupérer le corps, en raison de la nature particulièrement accidentée du relief.

La dépouille du touriste a été transférée à la morgue pour les procédures habituelles, tandis que la Gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes entourant ce tragique incident.