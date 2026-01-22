Avalanche mortelle à Toubkal : les corps des trois disparus retrouvés

Les équipes de secours de la province d’Al Haouz ont retrouvé, mercredi, le corps d’un nouveau randonneur porté disparu, après la découverte des dépouilles d’un touriste originaire de Tanger et d’un guide de montagne d’Imlil, à la suite d’une avalanche soudaine survenue dimanche dernier dans la région du mont Toubkal.

Les autorités locales de la province d’Al Haouz avaient auparavant annoncé la disparition de trois personnes (deux touristes marocains accompagnés d’un guide des espaces naturels) suite à une avalanche enregistrée dimanche dernier sur le mont Toubkal.

Selon les mêmes sources, les personnes concernées faisaient partie d’un groupe de randonneurs encadré par deux guides de montagne. Le groupe avait passé la nuit dans un refuge situé dans la zone du Toubkal, avant de prendre la direction du centre d’Imlil le lendemain matin. Les autres membres du groupe ont pu échapper à l’accident et regagner le refuge en toute sécurité.

Des éléments du 1er groupe des tirailleurs de l’Atlas, spécialisés dans le secours en montagne et équipés de dispositifs de détection des victimes d’avalanches, sont immédiatement intervenus pour lancer les opérations de recherche et de sauvetage, en étroite coordination avec les autorités locales, la Gendarmerie royale et la Protection civile.

Malgré des conditions météorologiques difficiles et un environnement naturel particulièrement contraignant, les équipes mobilisées ont réussi, après l’ouverture des accès menant au site de l’accident, à retrouver l’ensemble des personnes portées disparues et à procéder à la récupération de leurs corps.