Mondial féminin U17 : Infantino annonce une « fête du football » au Maroc

Le Maroc est « un pays de football, de passion. Un pays où l’on vit vraiment ce jeu magnifique », a affirmé le président de la FIFA, Gianni Infantino, mettant en avant l’attachement du Royaume au ballon rond et sa capacité à réunir les peuples et les cultures.

À son arrivée au Maroc, vendredi, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine U17, Infantino s’est dit heureux de retrouver le Royaume pour prendre part à cette manifestation sportive internationale, qu’il a qualifiée de « fête du football », placée sous le signe du rassemblement et du partage.

Cette compétition constitue une occasion de promouvoir les valeurs universelles du sport, notamment la paix, le dialogue interculturel et l’inclusion, a souligné le président de la FIFA, saluant le rôle du Maroc dans le rapprochement entre les peuples et les cultures, sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Infantino a également insisté sur la vocation fédératrice du football, qui représente, selon lui, un vecteur d’espoir et de participation pour tous, au-delà des frontières.

« On est là pour donner de l’espoir, on est là pour faire participer tout le monde », a-t-il déclaré, rappelant que « le football appartient à tous, partout dans le monde ».

L’organisation de la Coupe du monde féminine U17 au Maroc (17 octobre-07 novembre) offre ainsi une nouvelle occasion de célébrer la passion du football dans le Royaume et de mettre en avant les valeurs de solidarité, de partage et de rapprochement entre les peuples que véhicule cette discipline.

S.L.