Programme gouvernemental: une séance est prévue ce lundi au Parlement

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux Chambres du Parlement tiendront, lundi, une séance plénière commune consacrée à la présentation par la Cheffe du gouvernement du programme gouvernemental.

Cette séance aura lieu conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution et des règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement, à partir de 15h00, indique un communiqué conjoint des présidents de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers.

S.L.