Maroc
Alerte météo au Maroc: orages et fortes pluies ce weekend
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues samedi de 14H00 à 24H00 dans les provinces d’Azilal, Oujda-Angad, Jerada, Taourirt, Guercif, Beni Mellal et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Des averses orageuses (20 à 40 mm) sont également prévues, dimanche de 10h00 à 24h00, dans les provinces de Zagora, Figuig, Azilal, Eerrachidia, Midelt, Boulemane, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Tinghir, Al-Haouz et Tétouan.
S.L.
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