Passation des pouvoirs entre Aziz Akhannouch et Fatima Ezzahra El Mansouri (PHOTOS)

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La cérémonie de passation des pouvoirs entre la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, et Aziz Akhannouch s’est déroulée ce samedi au siège de la présidence du gouvernement à Rabat.

Elle s’est tenue dans le respect des traditions administratives consacrant la transmission des responsabilités et l’abnégation au service de l’intérêt général.

À cette occasion, les principaux dossiers stratégiques et les grands chantiers en cours ont été passés en revue. L’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre le travail avec le même sérieux et la même efficacité pour mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales, notamment en matière de grands chantiers sociaux, de soutien à la dynamique économique et de renforcement de l’efficacité de l’administration marocaine.

Au terme de la cérémonie, les deux parties ont affirmé leur volonté de poursuivre les efforts dans un esprit de coordination et de responsabilité, afin de garantir l’efficacité de l’action gouvernementale et d’accompagner les ambitions de développement du Royaume dans les différents domaines.

H.M.