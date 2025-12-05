L’huile d’olive descend à 50 DH le litre dans plusieurs régions

Les prix de vente de l’huile d’olive ont connu une forte baisse durant la saison actuelle, le litre atteignant environ 50 dirhams dans plusieurs régions marocaines, notamment à Ouezzane et El Kelâa des Sraghna. Un professionnel a expliqué, dans une déclaration à Le Site info, que le rendement d’un quintal d’olives s’élève cette année à 18 litres, en raison des conditions climatiques qui ont affecté la production.

Le même intervenant a ajouté que le litre se vend actuellement à Ouezzane entre 55 et 60 dirhams, selon la qualité de l’huile, le rendement, ainsi que les coûts de production, de transport et de stockage.

Le professionnel a affirmé que les premières données laissent entrevoir une bonne productivité, différente de celle de l’année dernière, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le prix de l’huile d’olive sur le marché national.