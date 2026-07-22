Effondrement d’une maison à Tanger: le témoignage inquiétant d’un riverain

Un habitant du quartier Dradeb, à Tanger, où une maison ancienne s’est partiellement effondrée lundi soir, a livré des précisions sur les circonstances de l’incident.

Dans une déclaration à Le Site info, il a confié que la maison concernée a été construite il y a plus de de 100 ans et présente d’importantes fissures visibles sur sa façade.

Le riverain a appelé les autorités compétentes à inspecter le bâtiment, estimant qu’il représente désormais un danger pour les habitants, notamment pour les enfants qui passent à proximité.

Pour rappel, le quartier Dradeb a été le théâtre, lundi soir, de l’effondrement partiel d’une ancienne maison. Heureusement, aucune perte humaine n’a été enregistrée. Cet incident remet toutefois au premier plan la problématique des anciens bâtiments menaçant ruine.

Les autorités se sont rendues sur place et ont sécurisé les abords de la maison à l’aide de barrières métalliques, tout en interdisant aux passants de s’en approcher. Des expertises techniques doivent être réalisées avant l’adoption des mesures nécessaires.

Malgré l’effondrement et les précautions mises en place, plusieurs familles continuent d’occuper le bâtiment. Une situation qui inquiète les riverains, redoutant de nouveaux effondrements en raison de la fragilité de la construction.

H.M.