Tourisme: 15,7 millions de touristes au Maroc à fin septembre 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a accueilli 15,7 millions de touristes à fin septembre 2026, en hausse de 5% par rapport à la même période de 2025, soit plus de 717.000 arrivées additionnelles, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Cette dynamique s’est renforcée en septembre, avec plus de 1,5 million de touristes accueillis, en progression de 8% par rapport à septembre 2025, précise le ministère dans un communiqué, notant que ces résultats confirment la solidité de la trajectoire de croissance du tourisme marocain et la capacité de la destination à maintenir sa dynamique au-delà des périodes de forte affluence.

« La dynamique du tourisme marocain se poursuit et son potentiel à terme reste considérable. Le cap des 26 millions de touristes en 2030 est plus proche que jamais. L’enjeu est désormais de poursuivre cette trajectoire en générant davantage de valeur, d’emplois et d’opportunités dans l’ensemble de nos territoires », a souligné la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par la même source.