Météo Maroc: il va pleuvoir ce mercredi 7 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 07 octobre 2026 :

– Averses orageuses sur l’Atlas et ses régions voisines, le Nord de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes.

– Passages nuageux denses avec ondées et risque d’orage sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saïss et le Sud-est.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vent modérées par endroits sur les provinces sahariennes et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, de 12/16°C sur les Hauts plateaux orientaux, le Rif et les versant est de l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur l’intérieur des provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia et peu agitée ailleurs.

S.L.