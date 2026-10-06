Viandes rouges : pourquoi les prix restent élevés malgré les importations ?

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Les prix des viandes rouges restent élevés au Maroc, malgré le recours aux importations. Pour les ménages, cette hausse pèse sur les budgets et incite à revoir les habitudes de consommation.

Interrogé par Le Site info, Bouazza El Kharrati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, estime que l’ouverture aux importations n’a pas suffi à compenser les effets de plusieurs années de sécheresse. Le manque de bétail continue de limiter l’offre, tandis que la récente hausse des carburants ajoute une pression supplémentaire sur les prix.

Le responsable pointe également le rôle des intermédiaires. Selon lui, une partie des aides censées soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs est absorbée par les circuits commerciaux, sans se traduire par une baisse suffisante des prix. À ces dysfonctionnements s’ajoute une production nationale fragilisée par les changements climatiques.

Face à cette situation, El Kharrati appelle les consommateurs à se tourner vers d’autres aliments. Il considère qu’une réduction de la demande de viandes rouges pourrait inciter les fournisseurs à revoir leurs tarifs à la baisse.

H.M.