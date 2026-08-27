Bouskoura : une voiture se renverse près de la forêt

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin, à la suite du renversement d’une voiture à proximité de la forêt verte de Bouskoura.

Selon les informations recueillies par le Site Info, l’accident a provoqué une importante mobilisation dans la zone. Les services de sécurité se sont rapidement rendus sur les lieux afin de faciliter la circulation.

Une vitesse excessive serait à l’origine de cet accident, survenu au niveau de l’un des ronds-points de la ville de Bouskoura.

De leur côté, les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.