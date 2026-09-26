Météo Maroc: les températures en baisse ce dimanche 27 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 27 septembre 2026 :

– Temps assez chaud sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

– Nuages instables avec ondées ou averses parfois orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas en après-midi.

– Ciel devenant nuageux, la nuit, sur les plaines Nord et Centres, l’Atlas, le Rif, la rive Méditerranéenne, le Saiss, les Plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l‘Ouest de l’Atlas avec ondées ou pluies éparses.

– Rafales de vent assez fortes sur le Haut et l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

S.L.