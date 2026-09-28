Année scolaire 2026-2027 : les dates des prochaines vacances au Maroc

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Les élèves bénéficieront de leurs premières vacances scolaires de huit jours au cours du mois prochain.

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a récemment publié la décision encadrant l’organisation de l’année scolaire 2026-2027. Son annexe comprend le calendrier des vacances pour les cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, ainsi que pour les classes préparant le brevet de technicien supérieur.

La première période de vacances s’étendra du dimanche 18 au dimanche 25 octobre 2026. La deuxième est programmée du dimanche 6 au dimanche 13 décembre 2026.

Les vacances de fin de semestre auront lieu du dimanche 24 au dimanche 31 janvier 2027, tandis que la troisième période se déroulera du dimanche 21 au dimanche 28 mars.

Les quatrièmes et dernières vacances sont prévues du 9 au 16 mai 2027. Le calendrier comprend également plusieurs jours de congé correspondant aux fêtes nationales et religieuses.

H.M.