Les prix des pommes de terre s’envolent au Maroc

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Les prix des pommes de terre ont enregistré une hausse importante dans plusieurs marchés du Maroc, oscillant entre 7 et 8 dirhams.

Contacté par Le Site info, un commerçant du marché de gros de Casablanca a indiqué que les prix des pommes de terre, qu’elles soient rouges ou blanches, sont repartis à la hausse, sans qu’une explication précise ne soit encore avancée.

Selon le même professionnel, le prix du kilogramme ne dépassait pas 3 dirhams l’année dernière, alors qu’il peut aujourd’hui franchir la barre des 10 dirhams dans certains points de vente. Une situation qui suscite le mécontentement des consommateurs.

Le commerçant estime que cette flambée pourrait être liée aux conditions climatiques enregistrées récemment au Maroc, surtout après la forte hausse des températures dans plusieurs villes du Royaume.

H.M.