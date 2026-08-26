Le président iranien affirme que les Etats-Unis n’obtiendront « rien » avec leur pression économique

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé mercredi que les Etats-Unis n’obtiendraient « rien » avec leurs nouvelles pressions économiques contre la République islamique, ont rapporté les médias locaux.

« Avec les mesures prévues par les services économiques du gouvernement, les Etats-Unis n’obtiendront rien de leur pression économique à ce stade, tout comme ils n’avaient rien obtenu pendant la guerre », a déclaré M. Pezeshkian, cité par l’agence de presse Isna.