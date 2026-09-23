Elections 2026: le taux de participation s’établit à 38,02 %

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Le taux de participation aux élections législatives générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a atteint 38,02% au niveau national, a annoncé mercredi soir le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère souligne qu’en application des dispositions juridiques fixant l’heure de la fin du scrutin, l’opération de vote pour l’élection des membres de la Chambre des représentants couvrant l’ensemble des bureaux de vote mis en place au niveau national a pris fin à 19H00.

Selon les informations recueillies auprès des provinces, préfectures et préfectures d’arrondissements du Royaume, le taux de participation au niveau national a atteint 38,02%.

S’agissant du déroulement de l’opération de vote, et hormis quelques cas très isolés, qui ont concerné un nombre limité de bureaux de vote, le scrutin s’est déroulé dans des conditions normales au niveau de l’ensemble des régions du Royaume.

Dès la fin du scrutin, les bureaux de vote ont procédé au dépouillement et au décompte des voix dans un climat positif et en présence des représentants des listes de candidature. Cette opération concerne, dans un premier temps, l’élection au niveau des circonscriptions électorales locales et dans un second temps l’élection au niveau des circonscriptions électorales régionales.

Les bureaux de vote procéderont, immédiatement après l’accomplissement de leurs missions, à l’acheminement des procès-verbaux des opérations électorales qu’ils ont établis vers les bureaux centraux, afin de permettre à ces derniers de procéder au décompte des voix obtenues par les listes de candidatures au niveau de leurs circonscriptions électorales.

Concernant les résultats du scrutin et l’annonce des noms des candidats et candidates élus, les commissions de recensement, présidées par des magistrats, procéderont au décompte des voix, à la proclamation des résultats et à l’annonce des noms des candidates et candidats élus, en se basant sur les procès-verbaux des bureaux centraux établis pour les circonscriptions électorales locales et sur les PV des commissions provinciales de recensement pour les circonscriptions électorales régionales.