Bulletins de vote saisis à Tanger : le parquet ouvre une enquête

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tanger a annoncé, mercredi, l’arrestation d’un individu appréhendé dans l’enceinte d’une école à Tanger, abritant un bureau de vote dans le cadre des élections législatives, alors qu’il était en possession d’un sac contenant des bulletins de vote.

Dans un communiqué, le Procureur du Roi a indiqué qu’en relation avec ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux au sujet de l’interpellation d’un individu dans l’enceinte d’une école à Tanger, abritant un bureau de vote, en possession d’un sac contenant des bulletins de vote, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire.

L’intéressé a été arrêté pour les besoins de l’enquête, a précisé la même source, ajoutant que les investigations se poursuivent afin d’établir les faits et tirer les conséquences juridiques qui en découlent.

S.L.