Premiers résultats à Rabat-Océan : Mehdi Bensaid en tête, Mustapha El Khalfi deuxième

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Les premiers résultats des élections législatives dans la circonscription de Rabat-Océan commencent à se préciser après le dépouillement de 85 % des suffrages exprimés.

Selon les données préliminaires disponibles, Mohamed Mehdi Bensaid, candidat du Parti authenticité et modernité (PAM), arrive en tête du classement. Il est suivi de Mustapha El Khalfi, représentant du Parti de la justice et du développement (PJD).

Omar Mahmoud Benjelloun, candidat de l’Alliance de la gauche, occupe provisoirement la troisième position, devant Abdelilah El Idrissi El Bouzidi, représentant du Parti de l’Istiqlal.

Ces résultats demeurent provisoires dans l’attente de l’achèvement du dépouillement, de la centralisation de l’ensemble des procès-verbaux et de l’annonce officielle des résultats par les autorités compétentes.

H.M.