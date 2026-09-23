Élections: les doigts marqués à l’encre envahissent les réseaux sociaux

Les images de doigts marqués à l’encre électorale se sont largement répandues sur les réseaux sociaux au Maroc. Dès leur sortie des bureaux de vote, de nombreux électeurs ont tenu à partager des photos témoignant de leur participation aux élections législatives, dans un geste traduisant leur attachement à l’accomplissement de leur devoir civique.

Au-delà du simple témoignage personnel, ces photos se sont progressivement transformées en initiatives spontanées sur les réseaux sociaux. Des citoyens ont ainsi appelé les personnes encore hésitantes à se rendre aux urnes, dans l’objectif de lutter contre l’abstention et d’encourager les jeunes générations à prendre part à la vie publique et à la prise de décision.

Cette tendance prend une importance particulière dans un contexte marqué par les discussions autour du taux de participation et de l’enjeu de mobiliser les jeunes électeurs. Le scrutin se poursuit, tandis que l’évolution de la participation fait l’objet d’une attention particulière tout au long de la journée.

Tous les regards sont désormais tournés vers la fermeture des bureaux de vote et vers les chiffres qui seront communiqués par les autorités compétentes. Ces données officielles permettront de mesurer avec précision l’ampleur de la participation des citoyens à ce scrutin législatif.