Législatives 2026 : les dirigeants du PJD affluent au siège du parti (VIDEO)

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Les dirigeants du Parti de la justice et du développement (PJD) ont commencé à affluer, mercredi soir, vers le siège de la formation à Rabat, après la clôture du scrutin des élections législatives de 2026.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, le secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, ainsi qu’Abdelali Hamieddine, Mustapha El Khalfi, Driss El Azami et Samir Chaouki ont rejoint le siège du parti, dans l’attente de l’annonce des premiers résultats des élections de septembre 2026.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelali Hamieddine, s’exprimant au nom de la commission centrale du parti de la Lampe, a affirmé que les premiers résultats du dépouillement montraient une nette avance du PJD à Rabat, Témara, Tanger, dans le Souss ainsi que dans plusieurs autres villes du Royaume.

Il a précisé que ces données avaient été communiquées à la direction du PJD par ses représentants, dans l’attente de la suite des résultats du dépouillement.

H.M.