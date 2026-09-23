Législatives: Chaouki appelle à préserver le bon déroulement du scrutin (VIDEO)

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a déclaré que son parti avait œuvré, durant toute la période écoulée, à mobiliser les citoyens afin de les inciter à participer massivement aux élections législatives qui se tiennent ce mercredi.

S’exprimant devant les médias après avoir accompli son devoir électoral, Mohamed Chaouki a souligné que son parti, en s’engageant dans cette démarche, entendait contribuer à « cette fête démocratique », selon ses termes.

Le président du RNI a également indiqué que l’objectif était de voir ces élections législatives se dérouler dans de bonnes conditions, « loin de tout comportement susceptible d’entacher » le processus électoral.

Dans un autre contexte, le ministère de l’Intérieur a indiqué que les opérations de vote se déroulaient dans des conditions normales, selon les informations recueillies auprès des différentes régions du Royaume.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le taux de participation aux élections législatives destinées à élire les membres de la Chambre des représentants avait atteint 21% à l’échelle nationale à 15 heures.