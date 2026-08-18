Pourquoi les prix des oeufs ont augmenté au Maroc

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Les prix des œufs ont enregistré une légère hausse cette semaine. Le prix à l’unité oscille désormais entre 0,80 et 0,90 dirham dans les commerces et les marchés populaires de plusieurs quartiers de Casablanca, contre 0,60 dirham auparavant.

Un professionnel du secteur a indiqué à Le Site info que les prix des œufs sont repartis à la hausse à l’approche de la fin de l’été, précisant que, dans certaines villes, le prix d’un œuf a même atteint un dirham.

Selon la même source, cette période de l’année est généralement marquée par une légère augmentation des prix, notamment en raison des conditions climatiques.

Le professionnel estime également que la forte demande des consommateurs contribue sensiblement à cette hausse. Il souligne par ailleurs que le marché des œufs au Maroc reste instable, rendant difficile toute prévision quant à l’évolution des prix au cours des prochaines semaines.

H.M