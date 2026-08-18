Casablanca : une voiture termine sa course dans une maison

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Une voiture a terminé sa course, lundi, à l’intérieur d’une maison située à Hay Mohammadi, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, le véhicule a percuté une maison après que le conducteur en a perdu le contrôle en raison du mauvais état de la route.

L’accident a causé d’importants dégâts matériels à l’habitation, sans faire de victime.

Alertés, les services de sécurité se sont rendus sur les lieux afin d’effectuer les constatations nécessaires et de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Une enquête a également été ouverte pour déceler les tenants et les aboutissants de cette affaire.

H.M.