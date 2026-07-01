Vague de chaleur au Maroc : les prix des sardines grimpent

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Les prix de la sardine ont grimpé ce mercredi matin dans plusieurs marchés du Royaume, où le coût du kilo oscille entre 20 et 25 dirhams.

Interrogé par Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que cette hausse est survenue de manière soudaine, contrairement aux prix du poulet, qui ont enregistré une nette baisse en cette période de l’année.

Le même professionnel a souligné que de nombreux consommateurs éprouvent désormais des difficultés à acheter de la sardine, en raison de son prix élevé durant la saison estivale.

Il a enfin expliqué que les conditions climatiques défavorables que connaît le Maroc ont largement contribué à cette flambée des prix de la sardine.

H.M.