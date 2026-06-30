Ronald Koeman : « Je suis extrêmement déçu »

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a exprimé sa vive déception après l’élimination de son équipe face au Maroc en 16è de finale de la Coupe du monde 2026, tout en saluant la qualité de la sélection marocaine.

« Je suis extrêmement déçu. Nous avons bien commencé, mais nous n’avons pas réussi à tuer le match. Le Maroc est resté dans la rencontre et nous a finalement battus aux tirs au but », a déclaré le technicien néerlandais lors de la conférence de presse d’après-match.

Ronald Koeman a également rendu hommage à la prestation des Lions de l’Atlas, estimant que leur qualification est pleinement méritée.

« Le Maroc est une équipe de grande qualité. Ils ont continué à y croire jusqu’au bout et méritent le respect pour leur qualification », a-t-il souligné.

Interrogé sur son avenir à la tête de la sélection néerlandaise, Koeman a préféré éluder la question, affirmant que sa priorité restait la déception liée à l’élimination.

« Je ne pense pas à mon avenir pour le moment. Ce qui compte aujourd’hui, c’est la déception de cette élimination », a-t-il indiqué.