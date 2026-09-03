Arrestation de Badr Hari aux Pays-Bas: son avocat donne plus de détails

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L’avocat du kick-boxeur marocain Badr Hari, Sem Poulat, a publié, mercredi 2 septembre 2026, un communiqué officiel en réaction aux informations relayées récemment par plusieurs médias au sujet de son client.

Dans ce communiqué, l’avocat précise que Badr Hari s’est rendu volontairement et calmement au commissariat de police, à la demande des autorités, soulignant qu’il coopère pleinement depuis le début de l’enquête et qu’il est disposé à poursuivre cette coopération.

Selon le communiqué, l’enquête s’inscrit dans le cadre d’un différend familial persistant entre Badr Hari et son ex-épouse depuis leur divorce, portant notamment sur la garde et l’éducation de leurs enfants. L’avocat insiste sur le fait que cette affaire ne comporte aucune accusation de violence physique.

Badr Hari rejette catégoriquement, selon le communiqué, les accusations portées à son encontre, affirmant qu’elles ne reflètent pas la réalité des faits. Il dit également respecter le déroulement de la procédure judiciaire et avoir confiance dans le fait que les circonstances seront établies en temps voulu.

Le kick-boxeur indique par ailleurs qu’il ne souhaite pas commenter publiquement les détails de cette affaire familiale, par respect pour ses enfants et leur mère.

Le communiqué se conclut par un appel au respect de la présomption d’innocence et de la vie privée des personnes concernées, en particulier des enfants, jusqu’à l’achèvement de la procédure judiciaire.