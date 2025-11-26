L’ambassadeur de l’UE au Maroc en visite à l’Université Euromed de Fès

L’Université Euromed de Fès (UEMF) a eu l’honneur d’accueillir Son Excellence M. Dimiter Tzantchev, Ambassadeur de l’Union européenne au Maroc, accompagné des membres de la Délégation de l’Union européenne au Maroc (DUE). Reçue par le Président de l’Université, Pr. Mostapha Bousmina, cette visite officielle s’inscrit dans la continuité d’un partenariat historique et stratégique entre l’UEMF et l’Union européenne.

Depuis sa création, l’UEMF bénéficie du soutien constant de l’Union européenne, qui voit dans cette université un lieu vivant du dialogue euro-méditerranéen. Labellisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’UEMF concrétise une vision : faire du savoir, de l’ouverture culturelle et de l’innovation un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Pour l’Union Européenne, l’UEMF représente un acteur stratégique dans la formation d’une jeunesse capable d’accompagner les grandes transformations contemporaines en transition écologique, coopération culturelle, digital et développement des compétences entrepreneuriales pour la co-construction d’un espace méditerranéen stable et prospère.

Au cours de son passage à l’UEMF, SE M. l’Ambassadeur Tzantchev a pu mesurer l’impact concret des engagements de l’UEMF, qui rejoignent pleinement les priorités de la Politique européenne de voisinage et du Processus de Barcelone. L’Université déploie en effet un modèle unique qui place la jeunesse, l’inclusion et l’innovation au cœur de sa mission à travers des programmes académiques alignés sur les besoins du marché de l’emploi, avec une forte orientation vers les compétences du futur ; un soutien fort pour l’inclusion via des bourses destinées aux jeunes talents, notamment les jeunes filles issues des zones rurales et la démocratisation de l’entrepreneuriat au sein de l’Euromed Innovation Center, incubateur de projets et d’idées où les jeunes sont formés à créer de la valeur, à innover et à s’ouvrir sur de nouveaux horizons professionnels.

La délégation a visité ensuite les infrastructures emblématiques du campus : l’Euromed Sports Center, le plus grand du pays avec une piscine olympique, une deuxième semi-olympique et un terrain de foot normes FIFA ; la plateforme technologique, dotée de laboratoires de pointe et l’Euromed Innovation Center. Émerveillé par la qualité et la modernité du campus, SEM.

Tzantchev a déclaré que « les équipements et les conditions d’apprentissage que l’UEMF offre ne se retrouvent pas dans de nombreuses universités européennes », saluant un modèle à la fois inspirant et prometteur.

Un dialogue stratégique avec les étudiants : Méditerranée, stabilité et innovation technologique

La visite s’est conclue par un échange riche entre l’Ambassadeur et les étudiants autour des priorités actuelles de l’Union européenne telles que le renforcement des liens UE–Maroc, le maintien de la stabilité économique et politique dans la région, les enjeux de la cyber sécurité, et l’importance croissante des compétences digitales et de l’innovation technologique. SEM. Tzantchev a rappelé l’importance de consolider les relations euro-méditerranéennes, soulignant que le Maroc est un pays de stabilité et d’opportunités qui occupe une place centrale dans la région.