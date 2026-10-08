Formation du gouvernement: Mansouri rassure et appelle les médias à patienter

La présidente du gouvernement désignée, Fatima Zahra Mansouri, a livré un message rassurant sur l’état d’avancement des consultations engagées avec les partis politiques en vue de former la prochaine majorité gouvernementale.

Interrogée mercredi soir par les médias à sa sortie du siège de son parti, dans le quartier Agdal à Rabat, Mansouri a assuré que les discussions se déroulaient dans de bonnes conditions. «Tout se passe bien, grâce à Dieu», a-t-elle déclaré, sans toutefois fournir de détails sur le contenu de sa rencontre avec le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka.

La présidente du gouvernement désignée a préféré réserver les détails des consultations à une communication ultérieure. Elle a ainsi promis aux représentants des médias de les convoquer une fois les discussions achevées, afin de leur présenter les principales conclusions des concertations et d’en informer l’opinion publique.

Face aux sollicitations des journalistes concernant les résultats des rencontres avec les formations politiques, Mansouri a également appelé à ne pas la mettre dans l’embarras en dévoilant prématurément les conclusions des consultations.

« Je vous prie de ne pas m’embarrasser. Vous savez que j’apprécie la presse et que je la considère comme le quatrième pouvoir », a-t-elle lancé aux journalistes présents.

La présidente du gouvernement désignée a finalement assuré que la prochaine équipe gouvernementale devra être à la hauteur des attentes du Roi et des Marocains, alors que les consultations avec les différentes formations politiques se poursuivent en vue de définir les contours de la future majorité.