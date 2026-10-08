Coupure d’eau potable à Berrechid et dans plusieurs communes ce jeudi

Une coupure d’eau potable est prévue ce jeudi à Berrechid et dans plusieurs communes rurales avoisinantes, en raison de travaux de maintenance au niveau du réseau électrique alimentant la principale station de pompage « Aïn El Jemel ».

Dans un avis, la direction provinciale de Berrechid relevant de la Société régionale multiservices Casablanca-Settat a indiqué que l’interruption de l’approvisionnement en eau potable débutera à 9h00 et se poursuivra jusqu’à 20h00.

Cette coupure concernera la ville de Berrechid ainsi que plusieurs communes rurales relevant de la province, notamment Sahel Oulad Hriz, Sidi El Mekki et Ghnimiine.

Selon la même source, cette interruption temporaire est liée à des travaux de maintenance du réseau électrique de la station de pompage principale « Aïn El Jemel ». Ces interventions nécessiteront l’arrêt provisoire de l’alimentation en eau dans les zones concernées.

La Société régionale multiservices Casablanca-Settat a appelé les habitants concernés à prendre les précautions nécessaires et à anticiper leurs besoins en eau pendant la durée des travaux.

L’entreprise a également précisé que la reprise de l’approvisionnement se fera progressivement dès l’achèvement des opérations de maintenance, tout en remerciant ses clients pour leur compréhension.