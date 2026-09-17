Fonds Innov Invest: plus de 590 MDH mobilisés au profit des startups

Le Fonds Innov Invest (FII), programme public dédié au financement et à l’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant, mis en œuvre par TAMWILCOM pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances, avec l’appui financier et technique de la Banque mondiale, a atteint des résultats probants depuis son lancement en 2017.

Le programme a en effet permis d’accompagner près de 1.000 entrepreneurs et de financer plus de 500 startups, pour un montant de plus de 590 MDH mobilisés sous forme d’aides, de prêts et d’investissements. Le FII a également contribué à la structuration de quatre fonds d’amorçage et de capital-risque, qui ont investi plus de 500 MDH dans une quarantaine de startups. Au total, plus de 40 brevets ont été déposés dans le cadre de ces projets, témoignant du potentiel technologique et de la capacité d’innovation des entreprises accompagnées.

L’évaluation finale menée par la Banque mondiale a attribué au programme la notation « Highly Satisfactory », la plus haute du système d’évaluation de la Banque mondiale.

Ces résultats témoignent de la pertinence de ce dispositif qui a contribué à structurer progressivement l’écosystème marocain du financement et de l’accompagnement des startups.

Pour célébrer ces réalisations, TAMWILCOM a organisé, le jeudi 17 septembre 2026, une cérémonie au siège de l’institution à Rabat, en présence notamment de M. Mohammed Tarik BCHIR, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures, et de M. Ahmadou Moustapha NDIAYE, Directeur Pays de la Banque Mondiale pour le Maghreb et Malte, ainsi que des principaux partenaires du programme et des différents acteurs de l’écosystème des startups au Maroc.

Pour M. Said JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM : « La notation “Highly Satisfactory” attribuée par la Banque mondiale constitue une reconnaissance forte du travail accompli collectivement dans le cadre du Fonds Innov Invest. Elle confirme la pertinence d’un modèle qui a permis de rapprocher le financement des besoins spécifiques des startups et de contribuer à structurer leur écosystème au Maroc. Cette reconnaissance nous engage à poursuivre cette dynamique dans le cadre de notre nouveau plan stratégique JOSSOUR 2030, en renforçant notre intervention en faveur des startups et les synergies avec les différentes initiatives publiques dédiées à l’innovation et à l’entrepreneuriat ».

Cette dynamique se traduit notamment par le déploiement en cours des offres Venture Building et Venture Capital, initiées par le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration dans le cadre de sa stratégie « Digital Morocco 2030 ». Une complémentarité appelée à renforcer la chaîne de financement et d’accompagnement et à contribuer à l’émergence et au développement d’une nouvelle génération de startups marocaines.