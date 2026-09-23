Chari nomme Aurélien Pichon, administrateur indépendant de son conseil d’administration

Chari, l’entreprise marocaine de commerce B2B et de technologie financière au service des commerçants de proximité en Afrique francophone, annonce aujourd’hui la nomination d’Aurélien Pichon à son conseil d’administration en qualité d’administrateur indépendant.

Aurélien Pichon a occupé jusqu’à récemment la fonction de Global Head of Client Operations and Services chez Visa Inc., où il dirigeait une organisation mondiale de près de 5 000 collaborateurs. Il avait accédé à ce poste mondial en 2024, après avoir dirigé les opérations et les services clients de la région Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA) de Visa — la région même dans laquelle Chari opère. Il est basé au Moyen-Orient.

Cette nomination intervient alors que Chari dépasse son activité initiale de distribution aux détaillants pour investir le champ de l’infrastructure financière réglementée : l’agency banking, qui transforme les commerces de quartier en points de dépôt, de retrait et de services financiers, et l’infrastructure fintech en tant que service, qui met les rails de Chari à la disposition des banques, des opérateurs télécoms, des fintechs, des startups et des institutions financières.

Ce qu’Aurélien Pichon apporte au conseil

Aurélien Pichon rejoint le conseil dans un rôle de conseil et d’orientation stratégique, autour de trois axes :

Une expertise du paiement à grande échelle. Deux décennies passées à la croisée de la technologie, de la donnée et du paiement, à transformer et faire croître de grandes organisations telles que Thomson Reuters, Google et, plus récemment, le premier réseau de paiement mondial, avec la responsabilité opérationnelle directe de la relation client sur les marchés émergents — précisément la discipline requise alors que le réseau d’agency banking de Chari passe de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de points de service.

Deux décennies passées à la croisée de la technologie, de la donnée et du paiement, à transformer et faire croître de grandes organisations telles que Thomson Reuters, Google et, plus récemment, le premier réseau de paiement mondial, avec la responsabilité opérationnelle directe de la relation client sur les marchés émergents — précisément la discipline requise alors que le réseau d’agency banking de Chari passe de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de points de service. Un accès institutionnel. Des relations solides auprès des émetteurs, des acquéreurs, des processeurs et des régulateurs en Afrique et au Moyen-Orient, dans un métier où la distribution se gagne par le partenariat institutionnel plutôt que par l’acquisition directe.

Des relations solides auprès des émetteurs, des acquéreurs, des processeurs et des régulateurs en Afrique et au Moyen-Orient, dans un métier où la distribution se gagne par le partenariat institutionnel plutôt que par l’acquisition directe. Une rigueur opérationnelle. L’expérience de la construction et du pilotage d’organisations de service vastes et complexes à l’échelle mondiale, au moment où Chari industrialise sa propre infrastructure au bénéfice de clients tiers.

Pour Chari, cette nomination marque une étape de gouvernance. Des administrateurs indépendants de ce niveau rejoignent des conseils ayant atteint une certaine maturité, et l’arrivée d’Aurélien Pichon signale que les ambitions d’infrastructure de l’entreprise sont prises au sérieux par les acteurs établis du paiement comme par l’écosystème au sens large.

Pour Aurélien Pichon, ce siège offre une vision directe et concrète de la façon dont l’infrastructure de paiement se construit réellement sur des marchés à forte croissance où le cash domine — un point de vue auquel peu de dirigeants d’envergure mondiale ont accès de l’intérieur.

Citations

Aurélien Pichon, ancien Global Head of Client Operations and Services, Visa Inc. :

« Ce que construit Chari, c’est la couche la plus ingrate et la plus essentielle de l’infrastructure financière : le fameux « dernier kilomètre », celui qui atteint véritablement le commerçant du coin de la rue. J’ai consacré une part importante de ma carrière aux institutions qui soutiennent les petites et moyennes entreprises, qui opèrent en B2B de bout en bout, qui émettent et acquièrent ; Chari est aujourd’hui au contact des millions de petits commerces qui constituent l’économie réelle de cette région. C’est à cette jonction que se jouera la prochaine décennie du paiement en Afrique, et je suis ravi de rejoindre le conseil à ce stade. »

Ismael Belkhayat, CEO et cofondateur de Chari :

« Nous n’avons pas cherché un nom. Nous avons cherché quelqu’un qui a personnellement dirigé des opérations de paiement à l’échelle que nous visons, et qui comprend aussi bien le versant institutionnel que le versant commerçant de ce métier. Aurélien a fait exactement cela, précisément dans notre région ainsi que dans d’autres régions à forte croissance comme l’Asie et l’Amérique latine. Sa présence à notre conseil élève le niveau d’exigence que nous nous imposons, sur la stratégie comme sur l’exécution. »