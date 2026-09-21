Economie

Devises vs Dirham : les cours du lundi 21 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 septembre 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 21 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1814 * 11,8324

1 DOLLAR U.S.A. 8,8658 * 10,3034

1 DOLLAR CANADIEN 6,3286 * 7,3548

1 LIVRE STERLING 11,868 * 13,792

1 LIVRE GIBRALTAR 11,868 * 13,792

1 FRANC SUISSE 10,778 * 12,526

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3601 * 2,7429

1 DINAR KOWEITIEN 28,757 * 33,421

1 DIRHAM E.A.U. 2,4138 * 2,8052

1 RIYAL QATARI 2,432 * 2,8264

1 DINAR BAHREINI 23,516 * 27,33

100 YENS JAPONAIS 5,6427 * 6,5577

1 RIYAL OMANI 23,028 * 26,762

A regarder aussi


Poste-frontière de Sebta: de nouvelles exigences indignent les Marocains
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 septembre 2026 - 09:00
Bouton retour en haut de la page