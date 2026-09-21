Economie
Devises vs Dirham : les cours du lundi 21 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 21 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1814 * 11,8324
1 DOLLAR U.S.A. 8,8658 * 10,3034
1 DOLLAR CANADIEN 6,3286 * 7,3548
1 LIVRE STERLING 11,868 * 13,792
1 LIVRE GIBRALTAR 11,868 * 13,792
1 FRANC SUISSE 10,778 * 12,526
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3601 * 2,7429
1 DINAR KOWEITIEN 28,757 * 33,421
1 DIRHAM E.A.U. 2,4138 * 2,8052
1 RIYAL QATARI 2,432 * 2,8264
1 DINAR BAHREINI 23,516 * 27,33
100 YENS JAPONAIS 5,6427 * 6,5577
1 RIYAL OMANI 23,028 * 26,762