Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 18 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 septembre 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 18 septembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1794 – 11,8302

1 DOLLAR U.S.A. 8,8679 – 10,3059

1 DOLLAR CANADIEN 6,3333 – 7,3603

1 LIVRE STERLING 11,848 – 13,77

1 LIVRE GIBRALTAR 11,848 – 13,77

1 FRANC SUISSE 10,747 – 12,489

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3607 – 2,7435

1 DINAR KOWEITIEN 28,768 – 33,434

1 DIRHAM E.A.U. 2,4143 – 2,8059

1 RIYAL QATARI 2,4327 – 2,8272

1 DINAR BAHREINI 23,522 – 27,336

100 YENS JAPONAIS 5,6376 – 6,5518

1 RIYAL OMANI 23,033 – 26,769.

S.L.

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