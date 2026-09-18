Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 18 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 18 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1794 – 11,8302
1 DOLLAR U.S.A. 8,8679 – 10,3059
1 DOLLAR CANADIEN 6,3333 – 7,3603
1 LIVRE STERLING 11,848 – 13,77
1 LIVRE GIBRALTAR 11,848 – 13,77
1 FRANC SUISSE 10,747 – 12,489
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3607 – 2,7435
1 DINAR KOWEITIEN 28,768 – 33,434
1 DIRHAM E.A.U. 2,4143 – 2,8059
1 RIYAL QATARI 2,4327 – 2,8272
1 DINAR BAHREINI 23,522 – 27,336
100 YENS JAPONAIS 5,6376 – 6,5518
1 RIYAL OMANI 23,033 – 26,769.
S.L.