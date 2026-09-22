Economie

Devises vs Dirham: les cours du mardi 22 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 septembre 2026 - 09:14
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 22 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1649 * 11,8133

1 DOLLAR U.S.A. 8,8878 * 10,329

1 DOLLAR CANADIEN 6,3272 * 7,3532

1 LIVRE STERLING 11,855 * 13,777

1 LIVRE GIBRALTAR 11,855 * 13,777

1 FRANC SUISSE 10,812 * 12,566

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3664 * 2,7502

1 DINAR KOWEITIEN 28,781 * 33,449

1 DIRHAM E.A.U. 2,4198 * 2,8122

1 RIYAL QATARI 2,438 * 2,8334

1 DINAR BAHREINI 23,575 * 27,397

100 YENS JAPONAIS 5,6362 * 6,5502

1 RIYAL OMANI 23,085 * 26,829

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