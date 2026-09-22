Economie
Devises vs Dirham: les cours du mardi 22 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 22 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1649 * 11,8133
1 DOLLAR U.S.A. 8,8878 * 10,329
1 DOLLAR CANADIEN 6,3272 * 7,3532
1 LIVRE STERLING 11,855 * 13,777
1 LIVRE GIBRALTAR 11,855 * 13,777
1 FRANC SUISSE 10,812 * 12,566
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3664 * 2,7502
1 DINAR KOWEITIEN 28,781 * 33,449
1 DIRHAM E.A.U. 2,4198 * 2,8122
1 RIYAL QATARI 2,438 * 2,8334
1 DINAR BAHREINI 23,575 * 27,397
100 YENS JAPONAIS 5,6362 * 6,5502
1 RIYAL OMANI 23,085 * 26,829