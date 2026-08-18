Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 18 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 août 2026 - 09:59
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 18 août :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2124 11,8684

1 DOLLAR U.S.A. 8,82200 10,2526

1 DOLLAR CANADIEN 6,36050 7,39190

1 LIVRE STERLING 11,9330 13,8690

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9330 13,8690

1 FRANC SUISSE 10,8760 12,6400

1 RIYAL SAOUDIEN 2,34970 2,73070

1 DINAR KOWEITIEN 28,5730 33,2070

1 DIRHAM E.A.U. 2,40190 2,79150

1 RIYAL QATARI 2,41960 2,81200

1 DINAR BAHREINI 23,4010 27,1950

100 YENS JAPONAIS 5,52350 6,41910

1 RIYAL OMANI 22,9140 26,6300

S.L.

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