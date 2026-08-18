Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 18 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 18 août :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2124 11,8684
1 DOLLAR U.S.A. 8,82200 10,2526
1 DOLLAR CANADIEN 6,36050 7,39190
1 LIVRE STERLING 11,9330 13,8690
1 LIVRE GIBRALTAR 11,9330 13,8690
1 FRANC SUISSE 10,8760 12,6400
1 RIYAL SAOUDIEN 2,34970 2,73070
1 DINAR KOWEITIEN 28,5730 33,2070
1 DIRHAM E.A.U. 2,40190 2,79150
1 RIYAL QATARI 2,41960 2,81200
1 DINAR BAHREINI 23,4010 27,1950
100 YENS JAPONAIS 5,52350 6,41910
1 RIYAL OMANI 22,9140 26,6300
S.L.