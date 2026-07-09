Une nouvelle marque, une nouvelle ambition : M-AUTOMOTIV lance GAC au Maroc

M-AUTOMOTIV annonce le lancement officiel de la marque GAC Motor sur le marché marocain, marquant une étape majeure dans la stratégie de développement du groupe et dans l’évolution de l’offre automobile nationale.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat exclusif entre M-AUTOMOTIV et GAC Motor, à travers lequel le groupe marocain devient l’importateur et distributeur exclusif de la marque GAC au Maroc. Il traduit la volonté de M-AUTOMOTIV d’introduire sur le marché une marque automobile internationale à fort potentiel, reconnue pour la qualité de ses produits, son excellence industrielle et son expertise technologique.

Avec l’arrivée de GAC, M-AUTOMOTIV enrichit son portefeuille avec une marque en parfaite adéquation avec ses valeurs et avec les nouvelles attentes des consommateurs marocains en matière de mobilité : plus moderne, plus technologique et plus qualitative.

À cette occasion, M. Souhail Houmaini, Directeur Général de M-AUTOMOTIV, déclare :

« Le lancement de GAC au Maroc constitue une étape clé dans la trajectoire de M-AUTOMOTIV. Plus qu’un nouveau partenariat, il s’agit de l’introduction d’une marque à forte ambition, qui incarne un équilibre remarquable entre qualité, design et technologie.»

Fondé en 1997, GAC Group s’est imposé comme l’un des acteurs industriels majeurs de l’automobile mondiale. Sa réputation repose sur des standards élevés de qualité et de fiabilité, reconnus à l’international, ainsi que sur une forte culture de collaboration industrielle, développée à travers des partenariats stratégiques avec des constructeurs de référence tels que Toyota, Honda et Mitsubishi.

La marque GAC se positionne comme une marque Upper Mainstream, avec une promesse claire : proposer des véhicules alliant qualité de fabrication, technologies avancées et confort d’usage. Sa signature, « Where craft meets technology », traduit un ADN fondé sur la précision industrielle, l’excellence en ingénierie et l’innovation continue. Cette approche se décline à travers des valeurs fortes : exigence de qualité, technologies pionnières, culture du service et attention constante portée à l’expérience client.

Un écosystème de marques au service de la mobilité de demain

GAC va bien au-delà d’une marque automobile : il s’agit d’un véritable écosystème de marques complémentaires, pensé pour répondre aux multiples usages et attentes de la mobilité contemporaine et future.

GAC Motor : le cœur de gamme, avec des SUV modernes, fiables et richement équipés

: le cœur de gamme, avec des SUV modernes, fiables et richement équipés Hyptec : un positionnement premium et futuriste , axé sur l’innovation, la performance, la robustesse et la sportivité.

: un positionnement , axé sur l’innovation, la performance, la robustesse et la sportivité. Des collaborations stratégiques, notamment avec Huawei, dans le domaine de la smart mobility et des technologies intelligentes

Pour son lancement au Maroc, GAC s’appuie sur une gamme de trois modèles stratégiques, couvrant les segments les plus dynamiques du marché et répondant aux principaux usages des clients marocains.

GAC Emzoom : SUV compact urbain, équipé d’un moteur essence turbo de 177 ch , associé à une transmission automatique à double embrayage. Il s’adresse à une clientèle urbaine et active, à la recherche de dynamisme, de connectivité et de technologies d’aide à la conduite.

: SUV compact urbain, équipé d’un moteur essence turbo de , associé à une transmission automatique à double embrayage. Il s’adresse à une clientèle urbaine et active, à la recherche de dynamisme, de connectivité et de technologies d’aide à la conduite. GAC Emkoo : SUV compact hybride auto-rechargeable (HEV), développant 235 ch , avec une consommation maîtrisée de 4,8 L/100 km . Il se positionne comme un véhicule polyvalent, combinant confort, efficience énergétique et technologies embarquées, adapté aux familles modernes.

: SUV compact hybride auto-rechargeable (HEV), développant , avec une consommation maîtrisée de . Il se positionne comme un véhicule polyvalent, combinant confort, efficience énergétique et technologies embarquées, adapté aux familles modernes. GAC S7 : SUV familial de segment supérieur, véritable vaisseau amiral de la gamme. Doté d’une motorisation hybride rechargeable (PHEV) développant jusqu’à 500 ch et 613 Nm de couple, il offre un haut niveau de confort, une grande habitabilité (coffre de 720 L) et des équipements de sécurité et d’assistance avancés pour une sérénité

Avec cette gamme de lancement, GAC et M-AUTOMOTIV proposent une offre claire, lisible et complémentaire, couvrant la mobilité urbaine, la polyvalence familiale et le confort longue distance. Le lancement s’appuiera sur un réseau initial de trois points de vente, deux à Casablanca et un à Tanger, garantissant une présence stratégique dès le démarrage.

Ces modèles constituent la première étape du développement de la marque GAC au Maroc. À terme, l’ambition est d’élargir l’offre vers des solutions toujours plus technologiques et électrifiées, en phase avec l’évolution du marché et les attentes des clients.

L’intégration de GAC au sein de l’écosystème de M-AUTOMOTIV représente ainsi un levier stratégique majeur pour le groupe. Elle permettra de consolider son offre sur le marché automobile, d’accompagner la transition vers des solutions de mobilité plus durables et de proposer au marché marocain une offre automobile internationale et différenciante.