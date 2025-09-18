Révélation en avant-première de la JAC E30X à Auto Expo Casablanca

M-AUTOMOTIV, importateur et distributeur exclusif de la marque JAC au Maroc, dévoile en avant-première nationale la JAC E30X, véritable concentré d’innovation et de modernité, au Salon du véhicule hybride et électrique Auto Expo à Casablanca Finance City.

En novembre dernier, M-AUTOMOTIV scellait son partenariat avec la marque JAC, acteur majeur de l’automobile en Chine, avec l’ambition d’introduire sur le marché marocain une gamme complète de véhicules : camions, véhicules utilitaires, pick-ups et voitures pour les particuliers. Aujourd’hui, cette ambition se concrétise avec l’arrivée de la JAC E30X, symbole d’une nouvelle ère pour la mobilité au Maroc.

JAC E30X – L’urbanité réinventée

La E30X est bien plus qu’une simple citadine électrique. Elle incarne une vision : celle d’une mobilité plus responsable, plus fluide et plus connectée. Compacte, élégante et intelligente, elle s’adresse à une génération de conducteurs urbains exigeants, en quête d’un véhicule à la fois pratique, technologique et inspirant.

Avec ses lignes dynamiques et ses proportions équilibrées (4,02 m de long, 1,77 m de large, empattement de 2,62 m), la E30X allie agilité en ville et confort à bord. Son coffre modulable de 310 litres, extensible jusqu’à 900 litres, offre une polyvalence idéale pour le quotidien comme pour les escapades.

Sous son design raffiné se cache une motorisation performante : un moteur électrique de 100 kW (136 ch) et 175 Nm de couple, pour des accélérations fluides et dynamiques. Sa batterie de 51,5 kWh propulse la E30X jusqu’à 524 km d’autonomie WLTP en cycle urbain (374 km en cycle mixte). Grâce à la charge rapide DC, seulement 30 minutes suffisent pour passer de 30 % à 80 %, facilitant ainsi la vie des conducteurs pressés.

Technologie et confort au rendez-vous

La E30X séduit également par son univers digital et connecté : un écran tactile central de 15,6 pouces, un tableau de bord numérique immersif, un toit panoramique inondant l’habitacle de lumière, et une caméra panoramique 360° pour des manœuvres en toute sérénité.

Côté sécurité, elle n’a rien à envier aux plus grandes : détecteur d’angles morts, alerte de collision frontale, alerte de franchissement involontaire de ligne et autres aides à la conduite de dernière génération viennent compléter son arsenal technologique.

Une nouvelle ère pour la mobilité au Maroc

Avec la JAC E30X, M-AUTOMOTIV marque une étape décisive dans sa volonté de proposer aux Marocains une mobilité électrique moderne, accessible et durable. Cette révélation en avant-première au Salon Auto Expo n’est pas seulement le lancement d’un nouveau modèle, c’est l’annonce d’un nouvel horizon pour la mobilité urbaine au Maroc.

A propos de M-AUTOMOTIV

Née en juin 2023 de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, M-AUTOMOTIV s’impose aujourd’hui comme le premier distributeur automobile au Maroc. L’entreprise commercialise les marques Renault, Dacia et Alpine, tout en proposant une large sélection de véhicules d’occasion multimarques ainsi que des services après-vente reconnus pour leur qualité. En novembre 2024, M-AUTOMOTIV a franchi une nouvelle étape majeure en signant un partenariat exclusif avec le constructeur chinois JAC Motors, puis en juin 2025 avec le lancement officiel de la marque SOUEAST au Maroc. Avec un réseau de 22 points de vente à travers le Royaume, plus de 650 collaborateurs, et deux distinctions consécutives du prix “Élu Service Client de l’Année”, M-AUTOMOTIV confirme son engagement à offrir une expérience client exceptionnelle, de proximité et de confiance. Aujourd’hui, M-AUTOMOTIV est le leader incontesté de la distribution automobile au Maroc et entend continuer à innover pour répondre aux besoins d’une clientèle en constante évolution.

A propos de JAC MOTORS

La société Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) a été fondée sous le nom d’Usine automobile de Hefei Jianghuai en 1964 et a été officiellement créée le 30 septembre 1999. Aujourd’hui, JAC compte plus de 25 000 employés et figure parmi les 500 plus grandes entreprises de Chine et dans le top 100 des entreprises industrielles chinoises.

JAC possède un portefeuille de produits complet couvrant les camions légers, les camions moyens et lourds, les véhicules utilitaires multifonctionnels, les monospaces, les SRV, les berlines, les véhicules électriques, les châssis d’autobus, les autobus, les engins de chantier et les composants essentiels tels que la transmission, le moteur et l’essieu.