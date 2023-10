Alpine fait équipe avec M-AUTOMOTIV pour conquérir le marché marocain

M-AUTOMOTIV, leader de la distribution automobile au Maroc avec 16 points de ventes et un chiffre d’affaires de 4 milliards MAD, est fier d’annoncer l’introduction d’Alpine, la prestigieuse marque automobile sportive du Groupe Renault, dans son portefeuille.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion internationale d’Alpine, qui a récemment confirmé son entrée sur le marché marocain avec trois modèles emblématiques de sa gamme de véhicules A110.

Un centre exclusif Alpine à Casablanca

En étroite collaboration avec la marque Alpine Maroc, M-AUTOMOTIV inaugure un centre dédié à Alpine, situé à la succursale “place Bandoeng”, site emblématique et historique du groupe à Casablanca. Les aficionados de l’automobile sportive trouveront dans ce centre une gamme exclusive de véhicules A110, dont la commercialisation débutera le 19 octobre.

« Notre ambition avec M-AUTOMOTIV ne cesse de croître. Depuis notre lancement, nous représentons aujourd’hui plus de 30% du volume du Groupe Renault. Avec une stratégie de développement et d’expansion en marche, ce partenariat avec Alpine ne fait que renforcer notre position de leader et notre volonté de se renouveler pour offrir des produits et solutions automobiles innovantes aux meilleurs standards de qualité sur le marché automobile marocain. », affirme Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV.

Engagement pour l’innovation et la mobilité du futur

L’association d’Alpine avec M-AUTOMOTIV reflète un engagement mutuel envers l’innovation et une vision partagée de la mobilité du futur. Tout comme Alpine, M-AUTOMOTIV incarne un esprit novateur, prônant une mobilité durable et avant-gardiste.

L’introduction d’Alpine s’inscrit dans l’ambition de M-AUTOMOTIV de créer une nouvelle ère automobile et accroître davantage son empreinte sur le réseau de distribution automobile marocain. En effet, en plein élan depuis son avènement sur la scène automobile marocaine depuis quelques mois, M-AUTOMOTIV se positionne déjà en tant que leader de distribution automobile sur son marché.