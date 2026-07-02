Economie

Devises vs Dirhams: les cours de change de ce jeudi 2 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 juillet 2026 - 09:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 2 juillet 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,153 – 11,7994

1 DOLLAR U.S.A. 8,9053 – 10,3495

1 DOLLAR CANADIEN 6,2696 – 7,2862

1 LIVRE STERLING 11,865 – 13,789

1 LIVRE GIBRALTAR 11,865 – 13,789

1 FRANC SUISSE 11,028 – 12,816

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3717 – 2,7563

1 DINAR KOWEITIEN 28,722 – 33,38

1 DIRHAM E.A.U. 2,4245 – 2,8177

1 RIYAL QATARI 2,4427 – 2,8389

1 DINAR BAHREINI 23,622 – 27,452

100 YENS JAPONAIS 5,508 – 6,4012

1 RIYAL OMANI 23,131 – 26,881

S.L

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