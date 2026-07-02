Economie
Devises vs Dirhams: les cours de change de ce jeudi 2 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 2 juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,153 – 11,7994
1 DOLLAR U.S.A. 8,9053 – 10,3495
1 DOLLAR CANADIEN 6,2696 – 7,2862
1 LIVRE STERLING 11,865 – 13,789
1 LIVRE GIBRALTAR 11,865 – 13,789
1 FRANC SUISSE 11,028 – 12,816
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3717 – 2,7563
1 DINAR KOWEITIEN 28,722 – 33,38
1 DIRHAM E.A.U. 2,4245 – 2,8177
1 RIYAL QATARI 2,4427 – 2,8389
1 DINAR BAHREINI 23,622 – 27,452
100 YENS JAPONAIS 5,508 – 6,4012
1 RIYAL OMANI 23,131 – 26,881
S.L
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