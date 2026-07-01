Economie
La Bourse de Casablanca débute ses échanges en baisse ce mercredi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse mercredi, son indice phare, le MASI, cédant 0,41% à 18.142,19 points (pts).
Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides reculait de 0,47% à 1.331,39 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, lâchait 0,28% à 1.293,29 pts.
Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,15% à 1.836,59 pts.
Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,91%.
S.L.
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