Alerte météo: fortes pluies au Maroc, voici les villes concernées

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses fortes avec de la grêle et des rafales de vent sous orages sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des hauteurs de 40 à 60 mm, ces averses orageuses sont prévues, de mardi à 17h00 à mercredi à 06h00, dans les provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte actualisé de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène (30 à 40 mm) est attendu, mardi de 17h à 23h, dans les provinces de Laâyoune, Es-Semara et Tarfaya, ajoute la même source.

Mardi entre 17h et 23h, ces averses avec des cumuls entre 20 et 30 mm devront également toucher les provinces de Guercif, Taza, Al Hoceima, Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Haouz, Chichaoua, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, El Kelaa des Seraghna, Rehamna, Jerada et Khénifra.

S.L.