Sara Settai nous présente le Samsung Galaxy S26 Ultra (VIDEO)

Dans cette interview, Sara Settai, Product Manager- Mobile Experience chez Samsung présente le Galaxy S26 Ultra. Elle détaille sa vision de l’AI mobile, de la photographie intelligente à l’Agentic AI en passant par la confidentialité.

Le Galaxy S26 Ultra est présenté comme la troisième génération de téléphones Galaxy AI, conçue pour simplifier les tâches du quotidien. Après avoir utilisé le téléphone intensivement, j’ai remarqué que l’AI intervient de façon très discrète. Est-ce un choix délibéré de Samsung, rendre l’IA invisible plutôt que de la mettre en avant ?

C’est absolument un choix délibéré. Notre vision chez Samsung, c’est que l’IA doit être quelque chose sur lequel les gens peuvent compter au quotidien, conçue pour fonctionner de manière cohérente pour tout le monde, sans nécessiter d’expertise. Concrètement, ça se traduit par une IA qui gère les tâches complexes en arrière-plan, pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur les résultats plutôt que sur le fonctionnement de la technologie. C’est ça, notre définition de l’intuitivité.

Now Brief délivre des insights personnalisés basés sur le comportement de l’utilisateur, notamment des rappels tirés des informations enregistrées sur l’appareil comme des détails de réservation ou des anniversaires. C’est presque comme avoir un assistant personnel. Jusqu’où peut aller cette personnalisation à l’avenir ?

Sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung a mis à jour Galaxy AI pour que le téléphone fasse davantage en votre nom. Now Brief en est un exemple concret : un résumé quotidien qui rassemble votre météo, votre calendrier et vos données de santé en un seul coup d’œil. L’objectif est que l’information la plus pertinente soit prête dès que vous prenez votre téléphone le matin.

Mais l’objectif n’est pas de personnaliser pour personnaliser. Cette personnalisation doit toujours apporter une valeur réelle à l’utilisateur. La limite, c’est justement cette valeur ajoutée : nous n’ajoutons une couche de personnalisation que si elle simplifie véritablement le quotidien. Et cette expérience doit également s’appuyer sur la confiance. La confiance se gagne dans les détails.

Le Galaxy S26 Ultra embarque un capteur grand-angle de 200 mégapixels et un téléobjectif 50 MP avec zoom optique 5x. Mais au-delà des chiffres, c’est l’intégration AI dans le workflow photo qui m’a marqué. Comment Samsung définit-il aujourd’hui la frontière entre capturer et créer ?

Notre Galaxy camera system est conçu pour créer une expérience caméra fluide et intégrée. Il unifie la capture, l’édition et le partage en un seul processus, pour offrir une liberté créative sans nécessiter d’outils professionnels ni de connaissances techniques. La frontière qu’on a choisie, c’est celle-ci : l’IA gère la complexité technique, vous gardez l’intention créative. Le résultat, c’est que tout le monde peut produire une image dont il est fier, sans expertise.

En testant la nuit en ville, les résultats étaient bluffants. Quelle a été la plus grande difficulté technique à résoudre pour atteindre ce niveau ?

Les ouvertures de caméra plus larges du Galaxy S26 Ultra permettent des photos plus claires avec plus de détails en basse lumière, même en zoom. Mais le vrai défi, ça n’était pas uniquement hardware, c’était d’aligner la puissance du capteur avec l’intelligence de traitement. Le chipset customisé et la gestion thermique améliorée permettent une IA plus rapide et plus puissante, c’est ce qui fait la différence la nuit : le traitement se fait en temps réel, sans compromis sur les détails.

J’ai testé le Privacy Display à côté de ma mère et elle m’a confirmé qu’elle ne voyait absolument rien de côté. Mais j’aimerais avoir votre confirmation technique : est-ce que la visibilité est réellement réduite au maximum ou est-ce que cela reste quand même un peu lisible avec un certain angle ?

Le Galaxy S26 Ultra introduit le premier Privacy Display intégré au monde pour un téléphone mobile, pour ouvrir une nouvelle classe d’expériences d’affichage et renforcer notre engagement envers la vie privée au niveau du pixel. C’est une technologie qui agit directement dans la dalle, pas un filtre posé dessus. Dans les conditions du quotidien, transport, open space, réunion, la protection est réelle et immédiate. C’est exactement pour ça qu’on a choisi de l’intégrer nativement, pas en accessoire.

Samsung présente sa vision de l’Agentic AI, une AI qui agit comme un véritable compagnon adaptatif, offrant des expériences personnalisées et connectées à travers tout l’écosystème Galaxy. Où en est-on concrètement aujourd’hui entre « AI réactive » et « AI agentique » sur le Galaxy S26 Ultra ?

Samsung a intégré Galaxy AI dans ses téléphones depuis la série Galaxy S24, mais le Galaxy S26 Ultra marque un vrai tournant dans la direction prise. Les fonctionnalités Galaxy AI précédentes étaient surtout réactives: il fallait les chercher, leur demander quelque chose, ou appuyer sur un bouton. Aujourd’hui, au lieu d’attendre que vous demandiez de l’aide, le téléphone anticipe ce dont vous pourriez avoir besoin et agit en conséquence. C’est ça, le passage à une IA proactive et adaptive, les deux mots qui définissent le Galaxy S26 Ultra.

Si vous deviez résumer le Galaxy S26 Ultra en une seule phrase pour quelqu’un qui hésite encore à upgrader, pas le marketing, mais la vraie promesse du produit, ce serait quoi ?

Le Galaxy S26 Ultra, c’est notre réponse à une question simple : est-ce que l’IA mobile peut vraiment tenir ses promesses ? Pas dans une présentation, pas sur une fiche technique, dans votre vie réelle, tous les jours. Chez Samsung, on travaille sur Galaxy AI depuis trois générations maintenant, et ce qu’on a voulu avec le Galaxy S26 Ultra, c’est que chaque fonctionnalité que vous voyez, vous la ressentiez vraiment. Que ce soit Now Brief qui anticipe votre journée, la caméra qui livre des résultats bluffants de nuit, ou le Privacy Display qui protège vos données au niveau du pixel, ce ne sont pas des promesses marketing, ce sont des expériences que vous vivez. C’est ça, pour nous, la vraie IA mobile.

Pour conclure, quelles offres Samsung a-t-il prévues pour les clients souhaitant profiter pleinement des grands RDV sportifs sur smartphones ?

Samsung a prévu des PASS TOD complets sur certains modèles de Smartphones et tablettes Galaxy durant cette période. C’est une excellente occasion pour les clients de profiter d’une expérience de visionnage optimal, ou qu’ils soient, afin de ne manquer aucun des grands moments sportifs à venir.