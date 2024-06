Galaxy Watch : Samsung révolutionne le bien-être avec l’IA

Samsung a inauguré l’ère de l’IA mobile plus tôt cette année avec le lancement de la série Galaxy S24 et l’introduction de Galaxy AI sur un nombre important de produits. Fidèle à cette promesse, Samsung apporte désormais Galaxy AI à la Galaxy Watch, en améliorant ses fonctions de santé populaires. En combinant la puissante intelligence artificielle de la montre et de l’application Samsung Health, Samsung est sur le point de créer les expériences bien-être très personnalisées et sécurisées.

Une intelligence avancée pour mieux suivre son bien-être au quotidien

Samsung s’est donné pour mission de créer une expérience avancée en matière de bien-être, en s’appuyant sur les informations pertinentes et utiles à une meilleure compréhension de nos habitudes de santé. Des fonctionnalités inédites combinant Galaxy AI et Samsung Health seront capables de fournir des informations physiques plus complètes et des encouragements au quotidien.

Avec Energy Score, les utilisateurs obtiendront une meilleure compréhension de leur état de forme quotidien grâce à une analyse combinée de fonctions mesurées par les Galaxy Watch, notamment la durée moyenne du sommeil, la régularité du temps de sommeil, la régularité de l’heure de coucher/réveil, le moment du sommeil, l’activité de la veille, la fréquence cardiaque pendant le sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque. Le tout pour les aider à mieux affronter leur journée. Des conseils Bien-être (Wellness Tips) les accompagnent également dans l’atteinte des objectifs bien-être en leur offrant des informations utiles et des conseils motivants.

Des données plus précises

Des mesures précises et complètes sont essentielles pour offrir la meilleure expérience bien-être. Les algorithmes avancés de santé et les outils de suivi avancés apporteront désormais des informations encore plus complètes et personnalisées, lorsqu’ils seront combinés avec l’IA. Une bonne santé commence par une bonne nuit de repos, Samsung a amélioré son algorithme d’IA du sommeil pour fournir des informations supplémentaires et approfondies sur le sommeil. Les nouveaux indicateurs de Score de sommeil (Sleep Insights) fournissent une analyse très détaillée de la qualité du sommeil pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et améliorer leurs habitudes. Ces indicateurs incluent les mouvements pendant le sommeil, la durée d’endormissement, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire pendant le sommeil, en plus des mesures précédemment prises en charge telles que les temps de ronflement, le taux d’oxygène dans le sang et le cycle de sommeil.

Les nouvelles fonctionnalités de fitness offrent des mesures intelligentes de la condition physique pour un entraînement plus personnalisé – mesures habituellement fournies par les équipements de pointe. En plus des cinq niveaux d’intensité de course de la zone de fréquence cardiaque personnalisée, de nouvelles mesures détaillées des zones de fréquence cardiaque en seuils aérobie et anaérobie améliorent la course tout en analysant rapidement les performances. De plus, les cyclistes peuvent réaliser un test d’effort FTP en seulement 10 minutes et s’entraîner comme les pros grâce à un indice de puissance s’appuyant sur l’analyse réalisée par l’IA. Ce n’est pas tout : les outils de suivi fitness aident désormais à suivre les progrès au fil des séances. Avec les Routines d’entraînement, les utilisateurs combinent différents exercices pour un entraînement personnalisé et passent à l’exercice suivant sans s’arrêter.

« En étendant Galaxy AI à notre écosystème entier, il devient possible de créer toutes sortes de nouvelles expériences personnalisées et connectées », déclare Junho Park, vice-président et Head of Galaxy Ecosystem Product Planning Team, MX Business chez Samsung. « L’introduction de Galaxy AI sur la Galaxy Watch n’est que le début et bientôt nous verrons encore plus d’intégrations dans le portefeuille Galaxy ».

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur la future gamme Galaxy Watch via One UI 6 Watch, disponible plus tard cette année. Un nombre limité d’utilisateurs de Galaxy Watch pourront accéder en avant-première à la version bêta de One UI 6 Watch à partir de juin. Ceci n’est qu’un aperçu de ce que nous réservons à nos clients, et nous avons hâte de dévoiler toute la puissance de Galaxy AI au cœur de la nouvelle série Galaxy Watch.