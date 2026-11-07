L’EJSC célèbre le 51e anniversaire de la Marche Verte (VIDEO)

L’Étoile Jeunesse Sportive de Casablanca (EJSC) a célébré, vendredi 6 novembre, le 51e anniversaire de la Marche Verte, dans une ambiance festive et empreinte de patriotisme.

La cérémonie a réuni les jeunes enfants de l’école du club ainsi que leurs parents, venus partager un moment de joie et de fierté à l’occasion de cette commémoration historique, qui occupe une place particulière dans la mémoire collective des Marocains.

Petits et grands ont pris part à cette célébration en brandissant fièrement les drapeaux nationaux, dans une atmosphère marquée par la convivialité, l’unité et l’attachement aux valeurs patriotiques.

Au programme figuraient plusieurs activités éducatives et de sensibilisation autour de cette date historique, ainsi que des compétitions sportives et des défis organisés sur le terrain du club. Des initiatives qui ont permis d’allier célébration, éducation et pratique sportive, tout en transmettant aux jeunes générations les valeurs et la portée symbolique de la Marche Verte.