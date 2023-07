Finale de la CAN U23: le moment où une supportrice marocaine a été agressée par un joueur égyptien (VIDEO)

Un joueur égyptien U23 a provoqué la colère indigné des Marocains après avoir agressé une supportrice marocaine pendant la finale de la CAN U23, qui a opposé samedi dernier le Maroc à l’Egypte au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

La vidéo de l’agression a fait le tour de la Toile, montrant le moment où Mustapha Saad a jeté une bouteille en direction des gradins et touché la supportrice au niveau du visage. De nombreux internautes n’ont ainsi pas hésité à s’attaquer au joueur sur son compte Instagram, tandis que d’autres ont incité la supportrice à porter plainte contre Mustapha Saad et appelé la FRMF et la CAF à lui rendre justice en sanctionnant lourdement le joueur égyptien.

A noter que plusieurs joueurs égyptiens ont mal réagi après la défaite (2-1) face aux Lionceaux de l’Atlas et ont agressé les supporters et de nombreux éléments des forces de l’ordre. Ce comportement rappelle également l’agression dont ont été victimes les joueurs du Wydad de Casablanca au Caire, lors du match face à Al Ahly comptant pour la finale aller de la Ligue des champions.

H.M.