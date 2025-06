Football : Abderrahim Talib aux commandes d’un club du… Rwanda!

Par LeSiteinfo avec MAP

Le technicien marocain Abderrahim Talib a été nommé nouvel entraîneur du club rwandais APR FC, champion en titre de la Premier League locale, a annoncé le club.

Talib, qui a signé un contrat de deux ans renouvelable, sera accompagné d’un staff technique marocain composé de Mohamed Chahid et Hassan El Haj Taybe.

« Nous sommes heureux d’accueillir notre nouvel entraîneur, Abderrahim Talib, » a déclaré le club dans un communiqué publié sur ses pages officielles.

Fort d’une expérience de plus de 15 ans sur les bancs de plusieurs clubs marocains de premier plan, dont le Wydad Casablanca, l’AS FAR et la Renaissance de Berkane, le coach marocain aura pour mission de relancer les ambitions continentales du club, après plusieurs échecs consécutifs dans les tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF.

« Nous avons confiance en ses compétences et croyons qu’il mènera notre club vers de nouveaux horizons, » a assuré APR FC.