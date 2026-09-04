Ligue Europa : L’OM retient Amine Harit dans son effectif

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Amine Harit a été retenu parmi les joueurs de l’Olympique de Marseille devant disputer la Ligue Europa pour la saison 2026-2027, selon la liste dévoilée par le club ce vendredi.

Sans surprise, l’entraineur de l’OM Bruno Genesio conserve l’ossature des cadres encore à sa disposition après les départs du mercato estival, en annonçant son intention de s’appuyer sur les éléments expérimentés comme le néerlandais Pierre-Emile Hojbjerg, le Brésilien Igor Paixão, Harit ou encore Nayef Aguerd.

De retour d’un prêt à Basaksehir en Turquie, le milieu de terrain marocain entre dans son ultime année de contrat avec le club phocéen où le nouveau coach français apprécie son profil, son expérience et sa polyvalence.

Les Marseillais s’apprêtent à faire leurs débuts en Ligue Europa le 17 septembre prochain sur la pelouse de Besiktas, avant d’affronter l’Olympiakos, le Celtic et le Celta Vigo, une série d’affiches assez relevées.

En conférence de presse ce vendredi, M. Genesio a indiqué que la régularité et l’équilibre du jeu de l’effectif sont ses grandes priorités durant la saison actuelle, afin de pallier le manque quantitatif au sein du groupe.

Prié d’aborder les ambitions de l’OM, l’entraîneur n’a pas souhaité évoquer à ce stade l’objectif d’une qualification à la Ligue des champions, relevant que « le football est tellement capricieux qu’on ne peut pas prévoir les choses à l’avance ».

L’OM affrontera le Paris FC ce dimanche soir en clôture de la 3e journée du championnat, un match qui aura valeur de véritable test pour le club à domicile après le revers subi contre Monaco lors de la dernière journée (2-0) après une large victoire face à Strasbourg (4-0).