Ligue Europa : Marseille et Lyon face à des parcours corsés

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont hérité de parcours relevés lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Europa de football, effectué vendredi à Monaco, les deux clubs français devant se mesurer en particulier au Bayer Leverkusen, tandis que Rennes croisera notamment la route de la Juventus.

Les Marseillais affronteront également l’Olympiakos, le Celtic, le Celta Vigo et Besiktas, pour une série d’affiches relevées, alors que les Lyonnais devront, outre le Bayer Leverkusen, se frotter notamment à la Real Sociedad et à Crystal Palace, tenant du titre de la Ligue Conférence.

Rennes figurera de son côté parmi les adversaires de la Juventus, qui affrontera également la Real Sociedad, l’AZ Alkmaar, le Celta Vigo, le NEC Nimègue, Ferencváros et l’Omonia Nicosie.

Le tirage a également réservé plusieurs confrontations entre cadors européens, avec notamment un duel entre l’AC Milan et Benfica. Le club lombard croisera aussi la route de l’Olympiakos, de Salzbourg et des formations anglaises de Sunderland et Bournemouth.

La phase de ligue réunira 36 équipes, chacune appelée à disputer huit rencontres contre huit adversaires différents. Les huit premiers du classement général décrocheront directement leur billet pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage.

La phase de ligue débutera les 16 et 17 septembre et s’achèvera le 28 janvier 2027. Les barrages sont prévus les 18 et 25 février, avant les huitièmes de finale les 11 et 18 mars, les quarts les 8 et 15 avril et les demi-finales les 29 avril et 6 mai.

La finale de la Ligue Europa se disputera le 26 mai 2027 à Francfort.