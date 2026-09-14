Après son départ, Ziyech adresse un dernier message au Wydad et à ses supporters

Hakim Ziyech s’est exprimé dans une déclaration à la presse après son départ du Wydad de Casablanca et son transfert au club brésilien de Botafogo.

Dans un entretien accordé au site «Africa Foot», l’international marocain est revenu sur son expérience au sein du Wydad : «Je suis venu au Maroc par conviction et non pour l’argent. Le Wydad et ses supporters continueront à avoir tout mon respect»

L’ancien joueur de Chelsea a poursuivi : «Des différends sont apparus et nous avons décidé de nous séparer d’un commun accord. Je suis désormais parti pour relever un nouveau défi»

Hakim Ziyech a rejoint Botafogo libre de tout contrat. Il a reçu un accueil chaleureux à Rio de Janeiro de la part des dirigeants du club et de ses supporters.